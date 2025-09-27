◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）リーグ連覇を達成したソフトバンクのビールかけが、都内のホテルで行われた。冒頭のあいさつで、孫正義オーナーは優勝争いをした日本ハムについて「新庄監督も立派だと思うんです。監督になったとき、（最初は）なんかハチャメチャな監督だなと…。野球をなめてんのかと（笑）。（メンバー決めの）くじ引きとか。でも、実力を出してきた。強くなった。素晴らしい