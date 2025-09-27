9月20日放送のABEMA「給与明細」では、人気セクシー女優・蓮実クレアが、女優デビューのきっかけを明かす場面があった。【映像】セクシーなキャミソール姿の蓮実クレア（実際の映像）蓮実クレアは、デビューのきっかけについて、「親戚や家族と縁を切っちゃってるんで、1人で生きていかなきゃいけなかった。それで、もちろんアルバイトしたりしたけど、もう本当に向いてなかった。とにかくお金がなくて、親にも頼りたくなくて