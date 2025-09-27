プレミアリーグ第6節ブレントフォード対マンチェスター・ユナイテッドの一戦が行われた。昨季はリーグ戦で2度対戦し、1勝1敗の互角の成績。ユナイテッドのブライアン・エンベウモは古巣との一戦となる。8分、ブレントフォードが先制。自陣深い位置でボールを奪取すると、ロングボールで一気に前線へ。CBのハリー・マグワイアはオフサイドをかけようと動き出すも、イゴール・チアゴがうまく抜け出してゴールに向かって前進。最後は