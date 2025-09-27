ボートレース大村のＧ?「オールレディース競走」は２７日、開幕した。高田ひかる（３１＝三重）は初日前半３Ｒで２コースからスタート遅れもあって３着。後半１２Ｒ「発祥地ドリーム」は５コースから展開なく５着。２走３、５着と厳しい船出となったが、今節の相棒でエース級の２３号機には「パワーを持て余していた。でも合えば良さそう」と評価したように、感触は悪くない。当地前回戦となる７月のＧ?モーターボート誕生