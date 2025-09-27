ボートレース宮島のプレミアムＧ?「第１２回ヤングダービー」は２７日、準優勝戦が行われた。女子唯一の予選突破となった勝浦真帆（２９＝岡山は）は準優１２Ｒ、５コースから差して上位に進出。２Ｍは２番手で回るもバランスを崩して後退。４着で２０１８年の同期・大山千広（６着）以来、大会２人目となる優出とはいかなかった。仕上がりに関しては「変わらずいい状態。準優が一番良かった」と上向き。最終日も目が離せな