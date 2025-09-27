季節を彩るホリデーに、特別な限定リップが登場します。up2me（アップトゥーミー）の人気アイテム「ハグマイリップ」から、初めてのホリデー限定色が発売♡ジェル膜処方で色移りしにくく、ぷっくりとしたプランプ※1効果も叶う心強い1本です。気分も自己肯定感もアゲてくれる2つのドーパミンピンクは、冬のメイクをもっと華やかに輝かせてくれます♪ up2meホリデー限定リップの魅力