きょう午前、岐阜県飛騨市の山中で、わなにかかっていたクマに80代の男性が頭をひっかかれるなどしてけがをしました。命に別状はないということです。飛騨市によりますと、きょう午前11時ごろ、岐阜県飛騨市神岡町の山中で、猟友会のメンバーがシカやイノシシ用のわなを巡回していたところ、わなにかかった体長およそ1メートル35センチのオスのツキノワグマを見つけました。他のメンバー5人も加わり、クマに向けて猟銃を発砲し、弾