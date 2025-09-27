◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）優勝へのマジックナンバーを「1」としていたソフトバンクが西武を下し、2年連続21度目（南海、ダイエー時代を含む）のリーグ優勝を飾った。東京都立川市内で優勝会見があり、小久保裕紀監督、周東佑京内野手、上沢直之投手、柳町達外野手が出席した。周東は度重なるけがで離脱をしながらも、96試合で打率2割8分6厘、3本塁打、36打点。リーグトップ35盗塁も残しており、走攻