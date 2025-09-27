◆明治安田J1第3２節・福岡1―2広島（27日、ベスト電器スタジアム）苦戦が続く福岡で、19歳のルーキーがまばゆい光を放った。後半の追加タイム。公式戦初出場のサニブラウン・ハナンが橋本悠からのクロスに打点の高いヘディングで合わせ、ゴールネットを揺らした。「日ごろから練習していたことがそのまま出た。イメージ通り」。両手を上げてゴール裏を鼓舞すると、Jリーグ初ゴールを目撃したサポーターも大歓声で応じた。