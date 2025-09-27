◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）1092日ぶり。所沢の地で3年の時を経て、再び瞳から滴り落ちた。ソフトバンク海野隆司は、歓喜の瞬間をグラウンドで迎えた。ゲームセットとなり、杉山一樹の胸へと飛び込んだ。そして、左腕を突き上げた。膝から崩れ落ち、悔し涙を流した前回とは違う。今回は感極まってだ。2022年10月1日の西武戦。マジック1で迎えた一戦は、延長にサヨナラ弾を許して敗戦。試合途中からマス