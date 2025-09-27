◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）ソフトバンクの山川穂高内野手（33）にとっては苦しみ抜いた移籍2年目のシーズンだった。昨季は全試合4番で先発出場し、本塁打王と打点王の2冠を獲得。今季は5月半ばに4番を外れ、スタメン落ちやファーム再調整も経験した。「何一つうまくいかなかった。本当にチームに救われた。みんなが離脱していく中でどうにか責任を果たそうと頑張ったけど、うまくいかないこともいっぱ