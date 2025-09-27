ソフトバンクが27日、パ・リーグ連覇を達成。会見後に優勝を祝うビールかけを行い、小久保裕紀監督、ナインらが喜びを分かち合った。会場ではシャンパン1本、ビール3000本、日本酒4樽、コカ・コーラ240本が用意された。孫正義オーナー、王貞治会長、小久保監督、城島健司CBO、後藤芳光社長らのほか、選手会長の周東、栗原、松本裕、有原、中村、近藤、牧原、モイネロが登壇して鏡開き。周東はあいさつで「ケガ人が多かった