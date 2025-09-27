27日午前9時ごろ、大阪市西区京町堀2丁目のマンションの住人から「隣の部屋の扉が壊されている」と110番があった。大阪府警西署によると、会社役員の40代男性宅の玄関が壊され、室内から現金500万円が入った金庫や高級腕時計1本などがなくなっていた。署が窃盗事件として調べている。署によると、男性は1人暮らしで、当時は不在だった。マンション入り口付近の防犯カメラには、同日午前4時前に不審な3人が出て行く様子が写って