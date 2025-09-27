【MLB】マリナーズ2ー3ドジャース（9月26日・日本時間27日／シアトル）【映像】佐々木朗希、まさかの3球目→打者ドン引き9月26日（日本時間9月27日）に行われたシアトル・マリナーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・佐々木朗希が、ア･リーグの“60発男”カル･ローリーを“まさかのスプリット3連投”で空振り三振に切って取った場面が話題となっている。7回裏マリナーズの攻撃、この回からマウンド