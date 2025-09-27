◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節神戸２―１清水（２７日・ノエビアスタジアム神戸）Ｊ１の神戸が１点ビハインドを後半にひっくり返し、勝ち点３をつかんだ。１―１の後半アディショナルタイムには、ＤＦ酒井高徳が決勝ゴールを決めた。前半４０分に４試合ぶりに失点を許したが、後半２０分にＭＦ鍬先祐弥のＪ１初得点で同点。後半のアディショナルタイムは３分と表示され、試合終了に近づく。すると、同４７分。左サイドの