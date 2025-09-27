さいたま市桜区で６日に空き家が全焼し、１人の遺体が見つかる火災があり、県警は２６日、群馬県太田市新田村田町、大工松島金夫容疑者（７０）を殺人容疑で再逮捕した。発表によると、松島容疑者は６日午前９時１０分頃〜午後６時２０分頃、さいたま市桜区田島の空き家で、無職木村展子さん（６０）（群馬県太田市新田瑞木町）の首を圧迫し、窒息により死亡させた疑い。調べに対し、「金を盗むのが目的だったが、ばれてしまい