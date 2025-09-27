「阪神３−５中日」（２７日、甲子園球場）阪神は接戦を落として敗戦した。自身３年連続２桁勝利を目指した先発・大竹が８回５失点で今季４敗目。打線は七回に大山がプロ通算１５０号となる今季１３号３ラン。大山の節目の一発にデイリースポーツ評論家・岡義朗氏は『風の通り道』に乗った本塁打だと指摘した。大山がプロ通算１５０号。場面は４点ビハインドの七回２死一、二塁。中日２番手・藤嶋のカウント２−２から低目直