死者・行方不明者あわせて63人をだした御嶽山の噴火災害から11年となったきょう、地元では追悼式が行われました。けさの御嶽山。ふもとの長野県王滝村からもはっきりと山頂を望むことができました。村内の公園で行われた追悼式では、噴火が起きた午前11時52分に合わせて、遺族や地元の自治体関係者などおよそ60人が黙とうし、慰霊碑に白い菊の花を手向けて犠牲者を悼みました。2014年9月27日に発生した御嶽山の噴火では、58人が死