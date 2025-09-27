クラセンMVPが、逆転でのU-17ワールドカップメンバー入りを勝ち取る。FW平島大悟(鹿島ユース)は日本クラブユース選手権(U-18)大会(7、8月)で鹿島ユースの日本一に貢献し、大会MVPを獲得。8月末から行われたU-17日本代表フランス遠征メンバー入りを果たすと、今回のU-17日本代表候補合宿メンバーにも選出された。「結果にこだわって、チームのために走るし、その上で結果を出していきたい」平島は鹿島ジュニアユース時代から活