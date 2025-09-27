2026年の北中米ワールドカップに向けた日本代表の新1stユニフォームに関し、新たな情報が明らかになったようだ。ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』が報じている。同メディアは今月初め、リークされたという日本の新1stユニフォームを公開。ジャパンブルーをベースとしながらアッシュブルーがアクセントとして採用され、胸には波のようなグラフィックパターンが描かれているデザインだった。今回追加された