[9.27 J1第32節 町田 1-0 岡山 Gスタ]FC町田ゼルビアMF望月ヘンリー海輝は3日後のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のアウェーゲームに備え、2試合ぶりのベンチスタート。それでも後半13分からピッチに立つと、得意の空中戦と積極的な仕掛けで右サイドを制圧し、劇的な勝利に大きく貢献した。国際Aマッチウィークを挟んで4試合勝ちなしで迎えた一戦、待ち望んだ白星をもぎ取るため迷いはなかった。「マッチアップする相手