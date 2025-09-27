ロックバンドMY FIRST STORYのヴォーカルHiroが日本最後の秘境のひとつとも呼ばれる沖縄・西表島へ。少年時代の想い出の地で自分自身を語る。日本を代表する音楽一家に生まれた苦悩、自らの道を切り拓いてきた熱い想いとは…。スタジオでは山本舞香と夫婦初共演！山本舞香の番組MC卒業でサプライズ…！