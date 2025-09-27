「水谷千重子50周年記念公演」に出演予定だった元乃木坂46で女優の生駒里奈（29）が体調不良のため当面の間は休演となることが27日、同公演のX（旧ツイッター）で発表された。「新歌舞伎座『水谷千重子50周年記念公演』代役上演のお知らせ」とし「詳細は以下をご確認ください。楽しみにお待ちいただいておりましたお客様に、ご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪するとともに、文書の画像を投稿