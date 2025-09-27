お笑いタレント明石家さんま（70）が、27日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。長男・二千翔さんの挙式で目撃した元妻の大竹しのぶ（68）の姿に驚いた。先日行われた長男・二千翔さんの結婚式に出席したというさんま。披露宴には元妻・大竹しのぶも出席していたが、「あんな静かな大竹さん、初めて見たんやけど。やっぱり息子とずっと40年間も一緒におったから、その心情はわからんままやけど…