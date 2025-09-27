「ごめん、急に予定が入って…」と楽しみにしていたデートを何度もドタキャンする彼。最初は「仕方ない」と思えても、繰り返されると胸に残るのは寂しさや不信感ばかりで、“裏切られる未来”しか見えなくなるものです。そこで今回は、そんなドタキャン常習男子と付き合うと“不幸”になる理由を紹介します。約束を守れない人とは信頼関係を築けない恋愛における基本は「約束を守ること」。にもかかわらずドタキャンを繰り返す男性