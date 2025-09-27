30代を過ぎると、なんとなく人付き合いが難しくなったと感じること、ありませんか？以前は自然に誘われていたのに、最近は集まりの話すら耳に入ってこない…。今回は、そんな“大人のぼっち感”に悩む女性が、自分らしさを取り戻すためのヒントを探っていきます。なぜか「声がかからない」その理由職場やママ友、趣味の仲間との関係。うまくやっているつもりなのに、なぜか集まりには呼ばれない。そんな時は、自分が壁を作ってしま