「ただの友達だから大丈夫」「体の関係はないからセーフ」そんな男女関係でも、実はすでに不倫“未満”の危うい領域に入っていることも。例え肉体関係がなくても、心が傾いていたり秘密を共有していたりする時点で危険信号なのです。そこで今回は、そんな曖昧な関係に潜む３つのリスクを紹介します。“心の不倫”として捉えられるリスク一日に何度もLINEをやり取りしたり、悩みを一番に相談したり、会うことを隠したり…。本人同士