ソフトバンクが２７日の西武戦（ベルーナ）に４―１の逆転勝ちを収め、２年連続２１度目のパ・リーグ制覇を決めた。一時は借金７、単独最下位に沈みながらも見事な逆転優勝。チームを温かく見守った王貞治球団会長（８５）は「今年はスタートが悪かったから、最初どうなるかと思った。去年よりも苦労したが、戦力が横にすごく広がった。今後にすごく期待の持てるチームになったと思う。そういう点では、チームとして将来的に楽