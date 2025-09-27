ソフトバンクが２７日の西武戦（ベルーナ）に４―１で逆転勝ちし、２年連続２１度目となるリーグ優勝を決めた。マジック「１」で迎えた一戦。先制こそ許したものの２回に野村の適時打で同点に追いつくと、５回に栗原の２点適時三塁打が飛び出すなど３得点。最後は抑えの杉山がセデーニョを併殺打に打ち取り歓喜の瞬間が訪れた。優勝が決まった瞬間、小久保監督は感情を爆発させコーチ陣らと抱き合った。優勝監督インタビュー