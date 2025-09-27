「しっかり塗ったのに、なぜか老けて見える…」そんな違和感を感じたことはありませんか？特に40代以降の肌は、毛穴やシミ、くすみが気になって“つい厚塗り”になりがち。でも、それが“おば見え”の原因になっているかもしれません。そこで今回は、大人肌にこそ取り入れたい「自然に盛れるファンデの塗り方」３つのコツを紹介します。🌼透明感も立体感も盛れる！【ブルー下地・ラメEYE・コンシーラー】大人肌の格上げ“神