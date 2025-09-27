◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム)ソフトバンク・栗原陵矢内野手（２９）が、３試合連続の決勝打で「打」の主役をさらった。今季は度重なる離脱もあったが、小久保監督からの「９月においしいところを持っていけ」というメッセージに奮起。＊＊＊「おいしいところ」を全部さらった。小久保監督との約束通り、文句なしで９月の主役。栗原がゆっくり、力強くガッツポーズを決めた。「迷惑をか