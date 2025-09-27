女優の萬田久子（６７）が２７日に自身のＳＮＳを更新。奄美大島を訪れた際の様子を公開した。インスタグラムで「何なんｗこの幸せ＃奄美大島」とつづり、赤いロングワンピースに黒いハット姿や、黒いドレス姿をアップした。この投稿に「お美しゅうございます」「私の目標」「カッコイイ〜」「エレガント〜」などの声が寄せられている。