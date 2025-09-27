東京都内で今月１１日に降った記録的な大雨は、各地で河川の氾濫や浸水被害をもたらした。品川区や目黒区では、地上の川から離れた場所でも被害が起きており、専門家は下水道などから水があふれる「内水氾濫」が起きた可能性を指摘している。（石川貴章）「自分には無関係だと思っていた」「商店街が膝ぐらいの高さまで浸水し、川のように流れていた」。品川区の戸越銀座商店街のカツサンド専門店で店長を務める児玉靖之さん（