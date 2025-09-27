カーリング混合ダブルスのミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦は２７日、北海道・稚内市みどりスポーツパークで３戦先勝方式の決定戦が始まり、松村千秋（中部電力）、谷田康真組が小穴桃里、青木豪組に７―５で競り勝ち、１次リーグでの直接対決の結果を含む対戦成績を１勝２敗とした。負ければ五輪への道が絶たれる正念場で松村、谷田組が踏みとどまった。１点を追う最終第８エンドは不利な先攻スタートだったが、谷田