吉本新喜劇の間寛平（76）が27日、パ・リーグ2連覇を達成したソフトバンクを祝福した。所属事務所を通じ、「前半はめっちゃ心配しましたけど、チーム全員でコツコツと頑張って、見事に優勝を勝ち取りました。特に今年はピッチャー陣が本当に踏ん張ってくれたと思います。みなさん、おめでとうございます！」と祝った。