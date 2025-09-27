自民党総裁選の討論イベントの出演を終えた（左から）小泉農相、高市前経済安保相、林官房長官、茂木前幹事長、小林元経済安保相＝27日夜、東京都世田谷区自民党総裁選は27日、告示後初の週末を迎えた。5候補は党員・党友の投票はがきの投函期限が10月1日に迫るのを念頭に、各地で視察や講演などを通じて支持拡大を訴えた。夜には東京都内で討論イベントに出席し、党再建策や物価高対策などを巡り論戦した。小林鷹之元経済安全