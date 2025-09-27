ボートレース宮島のプレミアムＧ?「第１２回ヤングダービー」は２７日、準優勝戦が行われた。予選を３位で通過した末永和也（２６＝佐賀）は準優１０Ｒ１号艇。２０２２年の多摩川大会以来３年ぶりの優出を狙ったが、井上忠政の５コースまくりに屈し３着敗退となった。レース後は「出足とかは道中しっくりきていた。展開が悪かった。足は問題ない」と肩を落とした。