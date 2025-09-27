「Helium」はGoogle Chromeと同じくChromiumをベースに開発されているPC用ブラウザで、広告ブロック拡張機能の「uBlock Origin」を標準搭載していたり画面分割表示に対応していたりと便利な機能が複数追加されています。それでいて軽量に動作するように設計されているとのことなので、実際に使ってみました。Helium Browserhttps://helium.computer/Heliumをインストールするには、まず配布ページにアクセスして「Download Helium