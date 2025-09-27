２３日、小児患者と話をする南京市児童医院の医療スタッフ。（南京＝新華社配信）【新華社南京9月27日】中国江蘇省南京市の児童医院は24日、5歳の終末期心不全患者に磁気浮上型の両心室人工心臓を植え込む手術に成功したと発表した。患者の体重は13キロで、同様の手術で世界最年少・最小体重の記録を更新した。南京市児童医院の莫緒明（ばく・しょめい）名誉院長、心臓センター主任のチームが天津泰達国際心血管病医院の劉暁