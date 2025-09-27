「明治安田Ｊ１、神戸２−１清水」（２７日、ノエビアスタジアム神戸）リーグ２位の神戸は清水に劇的な逆転勝利を収め、同首位・鹿島との勝ち点差を４でキープした。前半は４０分に痛恨の先制点を許し、追いかける展開となった。それでも、神戸は後半に反撃を強め、同２０分にＭＦ鍬先のＪ１初得点となる一発で追いついた。さらに試合終了間際の同４７分にはＤＦ酒井が今季初得点となる劇的な決勝弾を決めて、優勝争いを生き