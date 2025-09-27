◇パ・リーグソフトバンク4―1西武（2025年9月27日ベルーナD）ソフトバンクの中村晃外野手（35）は27日、西武戦（ベルーナD）に「4番・一塁」で先発出場。2四球を選ぶなど攻守で献身的なプレーを見せリーグ連覇に貢献した。5月15日に初めて任されて以降では、もっとも多く4番で先発出場した。代打の切り札としてスタートしたシーズン。ソフトバンク一筋18年目のベテラン・中村が、主力の故障者が続出する中で救世主と