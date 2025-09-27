ウエスタン・リーグは、28日のレギュラーシーズン最終戦で優勝が決まる。現在は1位・ソフトバンク、2位・中日で、両チームはナゴヤ球場で直接対決（午前11時30分開始）。勝ったチームが優勝となる。現在のゲーム差は1・5だが、中日は引き分けがソフトバンクより2つ多く、負け数も3つ少ない。28日に勝てば勝率で2厘、ソフトバンクを上回ることになる。ソフトバンクも勝てば優勝で、1軍との「兄弟V」となる。既にイースタ