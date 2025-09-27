「MUS（エムユーエス）」が贈るDisneyコラボレーションシリーズから、2025AW「WINNIE THE POOH COLLECTION」が10月1日（水）に登場します。アーカイブアートを大胆に落とし込んだフィッシングジャケットや、プーさんと仲間たちを刺繍で表現したコーデュロイのオーバーオールなど、細部までこだわったラインナップです。 プーさんと仲間たちが主役の新作 WINN