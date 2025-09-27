タレント明石家さんま（70）が27日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。元妻大竹しのぶの子、二千翔（にちか）さんの結婚式に出席したことを振り返った。さんまは「今日、俺話さなあかんのは、二千翔の結婚式なんですよ」と切り出し、共演の村上ショージ、加藤紀子、保田圭から「おめでとうございます」と祝福された。二千翔さんたっての希望で、さんまとジミー大西が出席。ジミーが乾杯の音頭でグダグダに