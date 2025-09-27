女優の上戸彩（40）が27日、ソフトバンクのパ・リーグ2連覇を祝福した。所属事務所を通じて「ソフトバンクホークス誕生20周年の節目にリーグ優勝おめでとうございます！！1戦1戦に全力を注ぐ皆さまのプレーに毎日ドキドキ…胸がアツくなっていました。この先も全力で応援しています！ホークスの皆さん、本当におめでとうございます。タカガール・上戸彩より」とコメントを寄せた。上戸はソフトバンクのCMキャラクターを務め、今