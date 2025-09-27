◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）今季から新設されたメンタルパフォーマンスコーチとして、伴元裕さん（40）は2年連続リーグ優勝したホークスの?心?を支えた。「選手のパフォーマンス発揮に貢献するのが使命」と臨んだ1年。「泣かないようにしたんですけどね」。歓喜の中で思わず目頭が熱くなった。学生時代はサッカーやテニスに打ち込んだ。大学卒業後に就職した商社で働く中で「仕事もスポーツも心の持ち方