◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）ソフトバンクの王貞治球団会長がリーグ2連覇を祝福した。チームは優勝マジック1で迎えた西武戦で勝利。2年連続のリーグ優勝を達成した。同球場を訪れ、歓喜の瞬間を見届けた王会長は「とにかく今年はスタートが悪かったからね。最初はどうなるかなと思ったんだけど、故障した人たちが戻ってきて、徐々に調子が上がってね。そういう点では戦力が横に広がったので、今後にすご