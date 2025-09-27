◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）ソフトバンクの近藤健介はコンディション不良のため欠場したが、2年連続リーグ制覇の瞬間を笑顔で見届けた。今季は春先に腰の手術を受けるなど離脱したが5月末の驚異的なスピードで復帰。75試合で打率3割1厘、10本塁打、41打点をマークして打線を力強くけん引した。歓喜の瞬間を味わったバットマンは決して万全ではない中でも奮闘した今季を振り返り「悔しいのもありますけ