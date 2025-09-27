◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）右脛骨（けいこつ）骨挫傷から22日に戦列復帰したソフトバンクの柳田悠岐外野手も、2連覇を喜んだ。この日は「1番左翼」で先発出場し、5打数2安打。9回の守備から退き、歓喜の瞬間はベンチから飛び出した。今季はけがでシーズンの大半をリハビリに費やした。それでも最後は間に合った。柳田は「何もしてないんで。とりあえず足だけ引っ張らんようにっていう気持ちでやりま