◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）優勝へのマジックナンバーを「1」としていた首位のソフトバンクが西武を下し、2年連続21度目（南海、ダイエー時代を含む）のリーグ優勝を飾った。9回はシーズン中盤から守護神を務めた杉山一樹が締めた。リーグトップとなる30セーブ目を挙げて、胴上げ投手となった豪腕は「とりあえず一回終わったかな。優勝できたんで」とはにかんだ。優勝を決めた瞬間、グラブを本塁方向